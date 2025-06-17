Омские нейрохирурги спасли пациента с опасной гематомой мозга

В Омске врачи спасли жизнь мужчине с опасной гематомой мозга

В Омской горбольнице №1 успешно прооперировали 67-летнего мужчину с обширной внутричерепной гематомой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.

Житель Омска поступил медучреждение в критическом состоянии — гематома сместила мозг на 20 миллиметров. Такие случаи очень опасны, поскольку может произойти остановка дыхания. Нейрохирурги провели экстренную операцию и спасли пациенту жизнь — он пришел в сознание без последствий.

«Это редкий случай, когда пациент очнулся сразу после вмешательства с ясной речью и без неврологических нарушений», — отметил заведующий отделением Сергей Злобин. Сейчас мужчина самостоятельно передвигается и готовится к выписке. Врачи напоминают, что при резком повышении давления и сильной головной боли нельзя откладывать визит к врачу.

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Ранее сообщалось, что 14-летний подросток из Чапаевска выжил после тяжелейшего электроожога. Самарские врачи сделали ему больше десяти операций за четыре месяца. Сейчас он готовится к выпускным экзаменам.