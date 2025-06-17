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11:02, 17 июня 2025Наука и техника

Озвучена стоимость российского «Окулуса»

ТАСС: Коммерческий спутник «Окулус» обойдется в 1 миллиард рублей
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: aapsky / Shutterstock / Fotodom

Создание первого российского коммерческого радиолокационного спутника «Окулус» обойдется более чем в 1 миллиард рублей. Соответствующую стоимость ТАСС озвучил генеральный директор компании «Новый космос» Антон Алексеев.

Перспективный космический аппарат предназначен для отслеживания состояния вечной мерзлоты и ледовой обстановки, выявления разливов нефтепродуктов. По словам руководителя, спутник на 80 процентов будет состоять из российских комплектующих, потому его масса будет несколько больше, чем у зарубежных аналогов.

Запуск космического аппарата может пройти в течение трех лет после старта его создания. В настоящее время компания привлекает инвестиции для разработки спутника.

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В апреле издание European Spaceflight заметило, что НАТО и финская компания Iceye, которая управляет крупнейшей в мире группировкой спутников с радиолокационным синтезированием апертуры, заключили контракт на поставку спутниковых данных.

В декабре госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что в 2025 году планирует запустить не менее 12 спутников различного назначения, в частности, радиолокационный «Обзор-Р».

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