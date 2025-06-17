Парк юрского периода обнаружили в Сибири

Под Новокузнецком нашли следы исчезнувших видов юрского периода

Палеонтологи Томского госуниверситета впервые обнаружили останки организмов, населявших Землю около 187 миллионов лет назад, в районе Новокузнецка. Многие из них исчезли в результате глобального вымирания на рубеже ранней и средней юры, передает ТАСС.

Находки сделаны в тарбагайских отложениях, выявленных с помощью космоснимков. Среди них — древние папоротники, насекомые, включая поденок, веснянок и жуков, рыбы и редкое голосеменное растение чекановския, считавшееся «родственником» хвойных. У него были длинные игольчатые листья до 30 сантиметров и несколько стволов, как у ивы. Этот вид, как и вся группа, полностью исчез с лица Земли.

Всего собрали более 40 килограммов пород с включениями древней биоты. Специалисты проводили исследование в рамках изучения Тоарского аноксического события — катастрофы, вызванной массовыми извержениями вулканов, выбросами парниковых газов, потеплением и закислением океанов.

«Если о том, что происходило с морской биотой, данные есть, то информация о последствиях для континентальной флоры и фауны практически отсутствует. Цель наших экспедиций — восполнить этот пробел», — отметил научрук экспедиции, доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии ГГФ ТГУ Степан Иванцов.

По словам ученых, новые данные помогут понять, как глобальные изменения климата влияли на сушу и живые системы в прошлом.

Ранее стало известно, что останки динозавров, которые продолжают находить в черте Благовещенска в Амурской области, могут стать основой нового туристического маршрута. Его могут объединить с китайским палеонтологическим объектом Бэйпьяо.