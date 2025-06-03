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20:57, 3 июня 2025Моя страна

Кладбище динозавров в России захотели открыть для туристов

Уникальное кладбище динозавров в Благовещенске захотели открыть для туристов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Останки динозавров, которые продолжают находить в черте Благовещенска в Амурской области, могут стать основой нового туристического маршрута. С инициативой включить местонахождение в туристический реестр выступили участники окружного форума на Камчатке, передает Amur.life.

По словам Ирины Палаевой из Агентства гостеприимства Амурской области, маршрут может соединить российское и китайское местонахождения. Она отметила, что во всего в 350 километрах от Благовещенска расположен палеонтологический объект Бэйпьяо в Китае.

«То есть турист приедет в Благовещенск, поучаствует в раскопках на нашем берегу, и в тот же день сможет отправиться через соседний Хэйхэ на раскопки динозавров в Китай», — добавила она.

Местонахождение в районе улицы Нагорной является единственным в мире, где динозавров продолжают находить в черте города. Охраняемая зона занимает 1,5 гектара, здесь уже найдено свыше 2 000 фрагментов костей, описаны амурозавр и керберозавр. Большинство находок принадлежит утконосым гадрозаврам, также обнаружены кости плотоядных, в том числе дромеозавров и тираннозавров.

Отмечается, что уникальный проект может стать первым международным маршрутом подобного формата. Сейчас команда амурских специалистов разрабатывают дорожную карту и готовится представить проект широкой аудитории.

Ранее стало известно, что в горном районе Ингушетии откроют уникальный музей под открытым небом. Культурное учреждение откроют на территории архитектурного комплекса Нижний Пуй в ноябре 2024 года. Музей археологических находок будет располагаться внутри одной из отреставрированных башен.

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