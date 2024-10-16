Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:18, 16 октября 2024Моя страна

Уникальный музей откроют в горах России

В горах Ингушетии откроется уникальный музей находок под открытым небом

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В горном районе Ингушетии откроют уникальный музей под открытым небом. Об этом сообщил пресс-служба главы региона Махмуда-Али Калиматова, передает ТАСС.

Культурное учреждение откроют на территории архитектурного комплекса Нижний Пуй в ноябре 2024 года. Музей археологических находок будет располагаться внутри одной из отреставрированных жилых башен.

При этом посетить музей и погрузится в жизнь средневековых горцев можно будет бесплатно — по пятницам после обеда. В остальные дни там будут проводиться реставрационные и археологические работы.

В коллекции будет представлено порядка 500 уникальных находок, среди которых кинжал времен имама Шамиля, миниатюрная наковальня, хозяйственные инструменты, керамика и многое другое.
Экспозиция будет постоянно пополняться новыми объектами по мере исследования башен и склепов в Нижнем Пуе.

Ранее в горной Ингушетии в ходе исследования средневекового башенного комплекса Гадаборш ученые сделали уникальное открытие, обнаружив средневековый комплекс.

Тем временем международная группа ученых, работавшая на раскопках кургана Туннуг-1 в Туве, обнаружила связи скифской культуры с более древними погребальными практиками Монголии, связанными с лошадьми.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц заявил о необходимости обсудить с Путиным Украину

      Телеведущая спряталась под столом в прямом эфире из-за землетрясения

      В Верховной Раде раскритиковали «план победы» Зеленского

      В российском городе новый лифт сорвался с женщиной внутри

      В Великобритании рассказали о разочаровании Зеленского поездкой в Европу

      Жена тряпичной куклы рассказала о похищении их тряпичного ребенка

      Кошки дали роботам зрение

      Карди Би отпраздновала 32-летие в платье времен работы в стриптиз-клубе

      Обвиняемый в мошенничестве экс-командующий 58-й армии Иван Попов потребовал отвода судьи

      Очевидица сообщила о расправах ВСУ над жителями Курской области «из спортивного интереса»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше