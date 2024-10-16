Уникальный музей откроют в горах России

В горах Ингушетии откроется уникальный музей находок под открытым небом

В горном районе Ингушетии откроют уникальный музей под открытым небом. Об этом сообщил пресс-служба главы региона Махмуда-Али Калиматова, передает ТАСС.

Культурное учреждение откроют на территории архитектурного комплекса Нижний Пуй в ноябре 2024 года. Музей археологических находок будет располагаться внутри одной из отреставрированных жилых башен.

При этом посетить музей и погрузится в жизнь средневековых горцев можно будет бесплатно — по пятницам после обеда. В остальные дни там будут проводиться реставрационные и археологические работы.

В коллекции будет представлено порядка 500 уникальных находок, среди которых кинжал времен имама Шамиля, миниатюрная наковальня, хозяйственные инструменты, керамика и многое другое.

Экспозиция будет постоянно пополняться новыми объектами по мере исследования башен и склепов в Нижнем Пуе.

Ранее в горной Ингушетии в ходе исследования средневекового башенного комплекса Гадаборш ученые сделали уникальное открытие, обнаружив средневековый комплекс.

Тем временем международная группа ученых, работавшая на раскопках кургана Туннуг-1 в Туве, обнаружила связи скифской культуры с более древними погребальными практиками Монголии, связанными с лошадьми.