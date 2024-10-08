В захоронении в Туве нашли «монгольский след»

Ученые обнаружили «монгольский след» в скифском захронении в Туве

Международная группа ученых, работавшая на раскопках кургана Туннуг-1 в Туве, обнаружила связи скифской культуры с более древними погребальными практиками Монголии, связанными с лошадьми. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам ученых, исследование костей лошадей и конской упряжи из поселения Туннуг-1, относящегося к самому раннему скифскому горизонту в Южной Сибири, позволяет предположить, что элементы скифского погребального ритуала уже присутствовали в этом регионе в начале I тысячелетия до н. э. и, возможно, были заимствованы из более ранних традиций монгольских степей.

В кургане обнаружили не менее 18 лошадей и одного человека, который, предположительно, имел высокий социальный статус.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили на территории античного города Лабрис недалеко от Анапы женское погребение I века до нашей эры. Специалисты в ходе раскопок нашли погребение девочки или молодой женщины, лежащей на спине.