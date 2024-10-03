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16:23, 3 октября 2024Моя страна

Древнее захоронение нашли в России

Археологи обнаружили у Анапы женское погребение

Фото: Rafael Bastante / Globallookpress.com

Археологи обнаружили на территории античного города Лабрис недалеко от Анапы женское погребение I века до нашей эры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Боспорской археологической экспедиции Дениса Журавлева.

По его словам, специалисты в ходе раскопок нашли погребение девочки или молодой женщины, лежащей на спине. При ней был небогатый инвентарь. «Одиночное это погребение I века до нашей эры, или начало какого-то позднего некрополя — нам еще только предстоит выяснить», — сказал он.

Ранее сообщалось, что неожиданные находки сделали археологи, отправившиеся в тувинскую экспедицию к кургану скифской знати — Туннуг. Им удалось найти украшения из золота, бронзовые зеркало, нож и акинак (короткий скифский меч) с навершием в зверином стиле, фрагменты ткани, кожи и меха.

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      Варвара Кошечкина
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