Патриарх Кирилл призвал строить жилье по-другому

Патриарх Кирилл: Для повышения рождаемости нужно развивать города горизонтально

Для повышения рождаемости российские города нужно начать развивать горизонтально. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в беседе с «Коммерсантом».

Глава РПЦ отметил, что нынешний строительный бум приносит огромную прибыл девелоперам, однако высотная застройка, рост количества маленьких квартир и сокращение предложения больших объектов мешают увеличению численности населения. Сейчас доля трехкомнатного жилья, которое подойдет для семей с двумя-тремя детьми, составляет всего 10 процентов на рынке новостроек.

«Сопоставьте это с низким коэффициентом рождаемости — и придете к выводу, что эффективность и рентабельность подобных строек не связываются с ростом населения. Позвольте высказать мнение, что для того, чтобы численность населения росла, необходимо горизонтальное развитие территорий, потому что крупные города были и остаются реципиентами населения, неспособными обеспечить его воспроизводство», — заключил патриарх.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что идея спада рождаемости из-за нехватки ресурсов противоречит христианскому учению.