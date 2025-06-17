Патриарх Кирилл порассуждал о росте рождаемости и покорении новых планет

Патриарх Кирилл: Спад рождаемости из-за нехватки благ противоречит христианству

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл порассуждал о демографии и покорении новых планет, а спад рождаемости из-за нехватки ресурсов назвал противоречащим христианскому учению. Своим мнением он поделился в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам главы Русской православной церкви (РПЦ), опыт многих стран показывает, что невозможно обеспечить всех благами по верхней планке, так как для этого не хватит ресурсов. При этом он заявил, что это не должно сказываться на рождаемости.

«Какой ответ [на вопрос о решении проблемы распределения ресурсов] мы часто слышим? Если ресурсы ограничены, то нужно сократить количество их потребителей. Отсюда все эти теории перенаселения Земли и сокращения рождаемости. Это антихристианский подход», — объяснил патриарх.

Глава РПЦ считает, что если не будет хватать ресурсов, то наступит время освоения других планет. «Когда в христианской Европе стало мало ресурсов, наступила эпоха Великих географических открытий. Люди прошлого открывали новые континенты, а не думали, как рожать поменьше детей», — заключил он.

Ранее в РПЦ связали аборты, врагов на Западе и нацистов. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов заявлял, что финансировавшие нацистов западные фармкомпании коррумпируют российских чиновников и лоббируют аборты в стране, претворяя в жизнь планы командования Третьего рейха в отношении СССР.