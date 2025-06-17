NYT: Пентагон повысил боеготовность на американских базах на Ближнем Востоке

Пентагон привел американские войска в состояние повышенной готовности на базах по всему Ближнему Востоку, включая ОАЭ, Иорданию и Саудовскую Аравию. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Ранее сообщалось, что Иран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по американским базам, если Соединенные Штаты присоединятся к Израилю.

До этого газета The Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп рассматривает ряд вариантов, включая возможный удар Вашингтона по Ирану. По данным CBS News, Соединенные Штаты могут ударить по иранским ядерным объектам, включая Фордо.