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15:05, 17 июня 2025Россия

Пережившая обстрел ВСУ жительница Курской области рассказала подробности атаки

«Известия»: ВСУ обстреляли жилые дома в Курской области ракетами HIMARS
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: ИЗВЕСТИЯ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилые дома в Курской области ракетами HIMARS. Об этом пишут «Известия».

«Предположительно, сюда прилетела ракета образца НАТО HIMARS. Уничтожено несколько домов, еще с десяток повреждены», — сообщил корреспондент издания Игорь Капориков.

Сообщается, что в результате удара ВСУ никто не пострадал. Пережившая обстрел со стороны Украины жительница приграничного села Пригородняя Слободка рассказала подробности атаки. По ее словам, сначала она увидела черный дым, после чего раздался громкий взрыв. Россиянка рассказала, что в момент обстрела ей пришлось прятаться за кирпичной стеной в ванной комнате.

Об атаке ВСУ на населенный пункт в Рыльском районе стало известно в понедельник, 16 июня. По официальным данным, различные повреждения получили 15 частных домов: два из них уничтожены огнем, еще у 13 выбиты окна, повреждены двери, крыши и заборы.

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