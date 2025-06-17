Под Тверью сбили шесть беспилотников

Губернатор Руденя сообщил об уничтожении шести беспилотников под Тверью

Шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили под Тверью. Об этом сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, слова главы региона приводит его пресс-служба в Telegram-канале.

«Губернатор Игорь Руденя сообщил: в зоне Твери ПВО Минобороны уничтожено 5 БПЛА, в районе Конаковского округа ликвидировано 3 БПЛА», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

О перехвате еще одного, шестого летательного аппарата силами противовоздушной обороны (ПВО) под Тверью, Руденя сообщил спустя полчаса. По его данным, при отражении всех атак никто не пострадал, на местах работают сотрудники оперативных служб.

В ночь на вторник, 17 июня, ВСУ пытались атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на подлете к городу сбили два дрона, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.