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07:07, 17 июня 2025Россия

Под Тверью сбили шесть беспилотников

Губернатор Руденя сообщил об уничтожении шести беспилотников под Тверью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили под Тверью. Об этом сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, слова главы региона приводит его пресс-служба в Telegram-канале.

«Губернатор Игорь Руденя сообщил: в зоне Твери ПВО Минобороны уничтожено 5 БПЛА, в районе Конаковского округа ликвидировано 3 БПЛА», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

О перехвате еще одного, шестого летательного аппарата силами противовоздушной обороны (ПВО) под Тверью, Руденя сообщил спустя полчаса. По его данным, при отражении всех атак никто не пострадал, на местах работают сотрудники оперативных служб.

В ночь на вторник, 17 июня, ВСУ пытались атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на подлете к городу сбили два дрона, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

ЖЗЛ
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