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09:32, 17 июня 2025Забота о себе

Пользу ежедневного мытья головы оценили

Дерматолог Кхетарпал призвала обладателей сухих волос не мыть голову ежедневно
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sarayut Sridee / Shutterstock / Fotodom

Некоторые люди предпочитают мыть голову ежедневно. Дерматолог Шилпи Кхетарпал в разговоре с изданием Infobae оценила пользу этой привычки.

Как отметила Кхетарпал, мыть голову ежедневно необходимо только в двух случаях: если у человека жирная кожа или тонкие волосы. Обладателей сухой, жесткой и вьющейся шевелюры она призвала это делать один раз в несколько дней.

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Врач добавила, что увеличить частоту мытья головы могут такие факторы, как занятия спортом и проживание в загрязненной среде. В заключение она предупредила, что если мыть голову очень редко, то появятся зуд, себорейный дерматит и перхоть, а волосы станут ломкими и начнут выпадать.

Ранее трихолог Мадина Осман посоветовала не сушить волосы полотенцем. По ее словам, из-за этой привычки может нарушаться кровообращение кожи головы.

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