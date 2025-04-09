Женщин предостерегли от сушки волос полотенцем

Трихолог Осман: После мытья волосы наиболее уязвимы

После мытья волосы становятся наиболее уязвимыми, предупредила трихолог Мадина Осман. По этой причине она предостерегла женщин от сушки волос полотенцем в беседе с NEWS.ru.

Врач призвала отказаться от привычки сразу после мытья высушивать волосы полотенцем, скручивая их в кокон и интенсивно натирая. «Активное механическое воздействие делает локоны ломкими и хрупкими, усиливает выпадение, тем более если данная проблема уже существует», — отметила Осман.

Трихолог добавила, что высушивание полотенцем нарушает кровообращение кожи головы, а это, в свою очередь, приводит к ухудшению роста волос. После мытья стоит бережно промокнуть волосы полотенцем, а потом дать высохнуть естественным путем либо с помощью фена, заключила специалистка.

Ранее трихолог Виталия Копытина и специализирующийся на пересадке волос пластический хирург Артем Плакида порекомендовали эффективные методы лечения облысения. По их словам, остановить облысение помогут пересадка волос и коррекция питания.