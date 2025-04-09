Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:32, 9 апреля 2025Забота о себе

Женщин предостерегли от сушки волос полотенцем

Трихолог Осман: После мытья волосы наиболее уязвимы
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

После мытья волосы становятся наиболее уязвимыми, предупредила трихолог Мадина Осман. По этой причине она предостерегла женщин от сушки волос полотенцем в беседе с NEWS.ru.

Врач призвала отказаться от привычки сразу после мытья высушивать волосы полотенцем, скручивая их в кокон и интенсивно натирая. «Активное механическое воздействие делает локоны ломкими и хрупкими, усиливает выпадение, тем более если данная проблема уже существует», — отметила Осман.

Трихолог добавила, что высушивание полотенцем нарушает кровообращение кожи головы, а это, в свою очередь, приводит к ухудшению роста волос. После мытья стоит бережно промокнуть волосы полотенцем, а потом дать высохнуть естественным путем либо с помощью фена, заключила специалистка.

Материалы по теме:
Древний мир Кому нужны постаревшие женщины
Древний мирКому нужны постаревшие женщины
14 мая 2018
«Мужчин среди пациентов все больше и больше» Врач-косметолог Ольга Мороз знает, как истинному джентльмену сохранить лицо
«Мужчин среди пациентов все больше и больше»Врач-косметолог Ольга Мороз знает, как истинному джентльмену сохранить лицо
25 сентября 2018

Ранее трихолог Виталия Копытина и специализирующийся на пересадке волос пластический хирург Артем Плакида порекомендовали эффективные методы лечения облысения. По их словам, остановить облысение помогут пересадка волос и коррекция питания.

    Обсудить
    Последние новости

    Генерал Иван Попов после обращения к Путину отправится на СВО. За него вступались командиры, военнослужащие и военкоры

    Изрезавшего ножом ребенком на детской площадке в Подмосковье задержали

    Осужденному на два пожизненных срока ангарскому маньяку предъявлено новое обвинение

    Раскрыты планы Запада свергнуть Вучича

    Сыр в российском регионе назвали именем Овечкина

    Школьницы издевались над пожилой россиянкой и снимали это на камеру

    Соседка попыталась выломать дверь москвички битой и угрожала расправой

    В России запустили беспилотные грузовики

    Женщин предостерегли от сушки волос полотенцем

    Шесть украинских беспилотников сбили в небе над российским регионом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше