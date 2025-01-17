Мужчинам и женщинам порекомендовали эффективные методы лечения облысения

Хирург Плакида: остановить облысение помогут пересадка волос и коррекция питания

Популярным методом решить проблему облысения стала пересадка волос методом DHI, рассказали врачи клиники IQPLASIQUE — трихолог Виталия Копытина и специализирующийся на пересадке волос пластический хирург Артем Плакида. Этот и другие эффективные методы лечения облысения они порекомендовали россиянам в беседе с «Лентой.ру».

По словам Плакиды, чаще всего к пересадке волос прибегают люди с андрогенетической алопецией или те, кого не устраивает зона роста волос. «Кстати, зона роста волос у мужчин и женщин отличается, и врач всегда учитывает это при пересадке. C помощью методики DHI можно пересаживать волосы в зону облысения как у мужчин, так и у женщин, а также осуществлять пересадку волос в области шрамов и рубцов, восстановить волосы бровей, бороды», — отметил он.

Доктор Копытина отметила, что активное выпадение волос можно попробовать остановить без обращения к хирургу — с помощью косметологических процедур, восполнения дефицита витаминов и коррекции питания. Курс мезотерапии, объяснила она, позволяет оздоровить волосы, сделать их плотными, шелковистыми, более объемными, придать сияние. «Благодаря питанию кожи головы и волосяных луковиц необходимыми микроэлементами и витаминами, усиливается рост волос. Также мезотерапия помогает в борьбе с выпадением волос», — рассказала она.

Также сегодня популярна экзосомальная терапия для волос. Инъекции препаратов с экзосомами позволяют доставлять биологически активные вещества непосредственно в клетки, что дает высокую эффективность даже при выраженной алопеции. Среди аппаратных процедур я бы отметила лазерное лечение Fotona на волосы и кожу головы. Процедура дает отличный результат при выпадении волос и для роста волос. Безопасное воздействие улучшает микроциркуляцию, активизируются спящие волосяные фолликулы, тем самым стимулируя рост волос Виталия Копытина трихолог

Ранее врач-дерматовенеролог и трихолог Юлия Нагайцева оценила безопасность популярных фенов Dyson. По ее словам, если человек будет использовать при сушке максимально горячий воздух, то стержни волос могут получить термические повреждения независимо от марки фена.

