Популярная соцсеть представила обновление сервиса рекламы

«VK Реклама» увеличила эффективность In-stream рекламы

«VK Реклама» увеличила эффективность In-stream-рекламы за счет более заметных и конверсионных элементов. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

In-stream-реклама позволяет продвигать сайты, сообщества или мобильные приложения в видео. Проморолик встраивается в видеопоток в соцсетях и может проигрываться перед основным видео, в середине или в конце него. Теперь в нее можно добавить новые визуальные и интерактивные элементы, что позволит сделать объявление более заметным для пользователя и повысить вероятность совершения им целевого действия. Результаты тестов обновления показали снижение стоимости целевого действия (CPA) на 30 процентов, а досмотр рекламы в мобильной версии приложения «ВКонтакте» увеличился на 23 процента.

При показе рекламы добавился закрывающий экран — специальная заставка после окончания ролика с призывом перейти по ссылке рекламодателя на посадочную страницу, которая позволяет дополнительно напомнить про ключевую рекламную идею.

Кроме того, появился отдельный формат отображения In-stream-рекламы при просмотре видеоленты с рекомендациями роликов в мобильной версии — кнопка CTA вынесена в отдельный блок под видео, что позволит не перекрывать рекламный контент. Плюс к этому в разделе «Узнаваемость и охват» можно персонализировать кнопку CTA — например, выбрать цвет, добавить логотип и указать адрес сайта.

Обновление доступно в приложении «ВКонтакте» для iOS и Android.

Ранее редизайн был представлен в конце прошлого года в десктопной версии «ВКонтакте» и «Одноклассников». «Редизайн позволяет повысить интерес пользователей к рекламному сообщению и сделать рекламную кампанию еще более эффективной. Мы наблюдаем такую тенденцию на примере обновления In-stream-рекламы в десктопной версии "ВКонтакте" и "Одноклассников". Тесты показали улучшенные результаты по основным рекламным метрикам. Количество кликов по рекламе в десктопной версии "ВКонтакте" и ОК увеличилось в 2,1 раза, CTR объявлений повысился в 2,3 раза», — сказал директор по продукту VK Реклама Яков Стинский.

