Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:34, 17 июня 2025Ценности

Популярный актер снялся топлес в рекламе Saint Laurent

Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон снялся топлес в рекламе Saint Laurent
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Saint Laurent / DAMAN.CO.ID

Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон принял участие в новой откровенной фотосессии для люксового бренда Saint Laurent. Снимки публикует Daman.

35-летняя знаменитость снялся топлес в рекламе осенней коллекции марки. Тейлор-Джонсон позировал в кожаных брюках и высоких сапогах на каблуке, стоя в мостике.

В сентябре 2024 года телезвезда также сфотографировался топлес с 57-летней женой, популярным режиссером Сэм Тейлор-Джонсон. На размещенном фото актер и его супруга позировали на берегу моря, обнимая друг друга. При этом мужчина предстал перед камерой в коротких шортах и с голым торсом, продемонстрировав кубики пресса на животе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран нанес удары по авиабазам Израиля

    Бывшую жену Путина внесли в санкционные списки

    В США сообщили о проведении Трампом экстренного совещания в Белом доме

    Пожар в одном из медийных центров Тегерана попал на видео

    «Неужели я проведу 40 лет, сидя перед монитором?» Молодежи больше не нужна карьера и миллионы. Что они больше всего ценят теперь?

    На западе Тегерана раздались взрывы

    Губерниев назвал зачинщика кампании против совмещения Карпиным постов в сборной и «Динамо»

    Убийцу из зловещей секты Чарльза Мэнсона могут выпустить на волю. За что она провела в тюрьме 54 года?

    Археологи обнаружили корабль легендарного капитана Кука

    В России заподозрили формирование экономики стагнации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости