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13:05, 17 июня 2025Силовые структуры

Появились подробности о расстрелявшем в поле любовника жены российском военном

В Макеевке идет поиск военного, расстрелявшего в поле любовника жены
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Российский военный казнил в поле любовника жены

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Донецкой народной республике (ДНР) правоохранительные органы разыскивают военнослужащего из Макеевки, который расстрелял в поле из автомата любовника жены. Об этом сообщает Baza.

После расправы военный скрылся, ведется его поиск.

Вернувшись домой вечером 10 июня, 31-летний Вадим застал в квартире дома на улице Ленина в Макеевке супругу с любовником — 36-летним Андреем, который также носит погоны. Разъяренный муж затолкал соперника в военный УАЗ и увез в сторону поселка Ясиновка. У Лунной улицы Вадим выволок Андрея в поле и там казнил.

Позже тело с огнестрельным ранением в голову нашли рядом с сожженной автомашиной.

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