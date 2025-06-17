Появились подробности о расстрелявшем в поле любовника жены российском военном

В Макеевке идет поиск военного, расстрелявшего в поле любовника жены

В Донецкой народной республике (ДНР) правоохранительные органы разыскивают военнослужащего из Макеевки, который расстрелял в поле из автомата любовника жены. Об этом сообщает Baza.

После расправы военный скрылся, ведется его поиск.

Вернувшись домой вечером 10 июня, 31-летний Вадим застал в квартире дома на улице Ленина в Макеевке супругу с любовником — 36-летним Андреем, который также носит погоны. Разъяренный муж затолкал соперника в военный УАЗ и увез в сторону поселка Ясиновка. У Лунной улицы Вадим выволок Андрея в поле и там казнил.

Позже тело с огнестрельным ранением в голову нашли рядом с сожженной автомашиной.