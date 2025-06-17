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12:49, 17 июня 2025Силовые структуры

Российский военный казнил в поле любовника жены

В ДНР военный расстрелял любовника жены из автомата
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Донецкой Народной Республике (ДНР) военный казнил в поле любовника жены. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, вечером 10 июня в Макеевке 31-летний военный Вадим застал жену с любовником. Им оказался 36-летний Андрей, муж силой посадил его в военный УАЗ и повез его к поселку Ясиновка. Когда они приехали на место, Вадим вытащил соперника из машины и расправился с ним в поле.

Позже были обнаружены мужское тело с огнестрельными ранениями и сожженная машина.

Ранее сообщалось, что мужчина склонил россиянку к сексу на капоте с неожиданной целью.

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