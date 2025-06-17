Российский военный казнил в поле любовника жены

В ДНР военный расстрелял любовника жены из автомата

В Донецкой Народной Республике (ДНР) военный казнил в поле любовника жены. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, вечером 10 июня в Макеевке 31-летний военный Вадим застал жену с любовником. Им оказался 36-летний Андрей, муж силой посадил его в военный УАЗ и повез его к поселку Ясиновка. Когда они приехали на место, Вадим вытащил соперника из машины и расправился с ним в поле.

Позже были обнаружены мужское тело с огнестрельными ранениями и сожженная машина.

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