Президент Словакии объяснил слова Фицо о нейтралитете

Президент Словакии Пеллегрини: Слова о нейтралитете страны — личное мнение Фицо

Слова о пользе нейтралитета для Словакии в современных реалиях — личное мнение премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, передает издание Pravda.

«Я считаю это заявление исключительно его личной позицией, возможно, снова поднимающей какую-то политическую тему», — отметил президент.

Пеллегрини назвал идею нейтралитета Словакии провокационной, ненужной и рискованной, так как в этом случае государству бы пришлось самостоятельно гарантировать свою обороноспособность. Таким образом политик прокомментировал слова Фицо о том, что в условиях наращивания вооружений различными государствами Словакии был бы «очень полезен нейтралитет».

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар предложит отложить рассмотрение вопроса о новых санкциях Евросоюза против России.