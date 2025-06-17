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17:52, 17 июня 2025Мир

Президент Словакии объяснил слова Фицо о нейтралитете

Президент Словакии Пеллегрини: Слова о нейтралитете страны — личное мнение Фицо
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:
Петер Пеллегрини

Петер Пеллегрини. Фото: Omar Havana / AP

Слова о пользе нейтралитета для Словакии в современных реалиях — личное мнение премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, передает издание Pravda.

«Я считаю это заявление исключительно его личной позицией, возможно, снова поднимающей какую-то политическую тему», — отметил президент.

Пеллегрини назвал идею нейтралитета Словакии провокационной, ненужной и рискованной, так как в этом случае государству бы пришлось самостоятельно гарантировать свою обороноспособность. Таким образом политик прокомментировал слова Фицо о том, что в условиях наращивания вооружений различными государствами Словакии был бы «очень полезен нейтралитет».

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар предложит отложить рассмотрение вопроса о новых санкциях Евросоюза против России.

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