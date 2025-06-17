Пушилин раскрыл число пострадавших при ударе ВСУ по Донецку

Пушилин: В результате обстрела Донецка ВСУ пострадали 14 мирных жителей

В результате обстрела Ленинского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 14 мирных жителей. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«На данный момент подтверждены ранения различной степени тяжести 14 гражданских лиц», — написал он. Чиновник добавил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По словам главы региона, спальные кварталы Донецка атаковали в утренний час пик при помощи осколочных ракет M31 для американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Он добавил, что в результате обстрела был полностью разрушен жилой дом, а также повреждены коммунальные предприятия и автотранспорт.

Ранее в Следственном комитете (СК) России сообщили, что ВСУ обстреляли жилые дома в Донецке. Как отметили в ведомстве, удары наносились по кварталу, в котором нет военной техники, только гражданские объекты и мирное население.