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13:20, 17 июня 2025Бывший СССР

Пушилин раскрыл число пострадавших при ударе ВСУ по Донецку

Пушилин: В результате обстрела Донецка ВСУ пострадали 14 мирных жителей
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В результате обстрела Ленинского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 14 мирных жителей. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«На данный момент подтверждены ранения различной степени тяжести 14 гражданских лиц», — написал он. Чиновник добавил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По словам главы региона, спальные кварталы Донецка атаковали в утренний час пик при помощи осколочных ракет M31 для американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Он добавил, что в результате обстрела был полностью разрушен жилой дом, а также повреждены коммунальные предприятия и автотранспорт.

Ранее в Следственном комитете (СК) России сообщили, что ВСУ обстреляли жилые дома в Донецке. Как отметили в ведомстве, удары наносились по кварталу, в котором нет военной техники, только гражданские объекты и мирное население.

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