ВСУ обстреляли жилой квартал Донецка из американской ракетной системы

СК: ВСУ использовали РСЗО HIMARS для обстрела жилых домов Донецка

Стало известно о пострадавших при обстреле ВСУ Донецка

Начало событий в новости Стало известно о пострадавших при обстреле ВСУ Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилые дома Донецка из американской ракетной системы (РСЗО) HIMARS. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Удары наносились по кварталу, в котором нет военной техники, только гражданские объекты и мирное население. В ходе осмотра места обстрела в Ленинском районе Донецка следователи нашли фрагменты осколков от снарядов.

В результате обстрела поврежден жилой дом, один человек не выжил, еще трое получили ранения.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о десяти пострадавших жителях города.