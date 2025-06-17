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11:46, 17 июня 2025Силовые структуры

ВСУ обстреляли жилой квартал Донецка из американской ракетной системы

СК: ВСУ использовали РСЗО HIMARS для обстрела жилых домов Донецка
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Стало известно о пострадавших при обстреле ВСУ Донецка

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилые дома Донецка из американской ракетной системы (РСЗО) HIMARS. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Удары наносились по кварталу, в котором нет военной техники, только гражданские объекты и мирное население. В ходе осмотра места обстрела в Ленинском районе Донецка следователи нашли фрагменты осколков от снарядов.

В результате обстрела поврежден жилой дом, один человек не выжил, еще трое получили ранения.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о десяти пострадавших жителях города.

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