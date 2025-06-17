Стало известно о пострадавших при обстреле ВСУ Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели обстрел Донецка, при котором пострадали не менее десяти человек. Об этом РИА Новости сообщил мэр Алексей Кулемзин.
«Разрушения достаточно значительные. Скорая сейчас эвакуировала 10 человек», — рассказал он.
По словам мэра четверо из пострадавших получили легкие ранения. Удары пришлись на жилой дом и несколько коммунальных предприятий. В результате попадания обрушилась крыша двухэтажного дома, несколько гражданских автомобилей получили повреждения.
Ранее стало известно о взрывах в Донецке. Отмечается, что они были слышны в Ленинском районе города.