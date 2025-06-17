Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:35, 17 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о пострадавших при обстреле ВСУ Донецка

РИА Новости: Не менее десяти человек пострадали при обстреле Донецка
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Кадр: Галина Зверева / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели обстрел Донецка, при котором пострадали не менее десяти человек. Об этом РИА Новости сообщил мэр Алексей Кулемзин.

«Разрушения достаточно значительные. Скорая сейчас эвакуировала 10 человек», — рассказал он.

По словам мэра четверо из пострадавших получили легкие ранения. Удары пришлись на жилой дом и несколько коммунальных предприятий. В результате попадания обрушилась крыша двухэтажного дома, несколько гражданских автомобилей получили повреждения.

Ранее стало известно о взрывах в Донецке. Отмечается, что они были слышны в Ленинском районе города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цель гораздо серьезнее». Трамп объяснил свой экстренный отъезд с саммита G7, куда летит Зеленский. И заодно высмеял Макрона

    Иран заявил об атаке на Израиль новым оружием

    Спутница Брэда Питта появилась на премьере фильма в оголяющем тело топе

    30 регионам России предрекли связанный с жильем кризис

    Пуск «Гераней» по Украине сняли на видео

    На Украине рассказали о массированном обстреле со стороны России

    Российский адвокат изрезал ножом своего клиента и сжег его в печи

    В России предложили выдворять из страны одну категорию мигрантов

    Двухлетний ребенок играл с пистолетом отца и случайно выстрелил в мать

    Начались переговоры Шойгу и Ким Чен Ына в Пхеньяне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости