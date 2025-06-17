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21:33, 16 июня 2025Россия

Путин поручил ввести новую должность в российских школах

Путин до 1 октября поручил ввести должность советника по воспитанию в госшколах
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить введение должности советника по воспитанию в учреждениях школьного образования. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Новая должность будет введена во всех государственных школах страны. Путин дал соответствующие поручения правительству и региональным властям. Отмечается, что исполнить их должны до 1 октября 2025 года. Затем отчитываться о выполнении работы в этом вопросе чиновники будут ежегодно.

Кроме того, при подготовке проектов федерального бюджета необходимо предусмотреть нужные средства на 2026 год, на плановый период 2027 и 2028 годов, а также на последующие годы.

Ранее Владимир Путин поручил ограничить чрезмерный набор в вузы по ненужным специальностям. По его словам, сокращение набора нужно проводить по тем специальностям, на которые отсутствует спрос на рынке труда и в экономической сфере.

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