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14:10, 17 июня 2025Бывший СССР

Генпрокурором Украины стал желавший похитить Януковича чиновник

Верховная Рада Украины назначила Руслана Кравченко генеральным прокурором страны
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yuliia Ovsiannikova / Globallookpress.com

Верховная Рада назначила бывшего главу Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины. Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

«Я проголосовал против. Как минимум потому, что была нарушена процедура назначения», — подчеркнул политик.

Сообщается, что за назначение Кравченко проголосовало 273 парламентария, пять выступило против, еще 23 воздержались. Как указал Гончаренко, согласно законодательству представлять Раде кандидатуру Кравченко должен был лично президент Украины Владимир Зеленский.

Кравченко станет самым молодым генпрокурором в истории Украины, так как родился в 1990 году. Чиновник возглавлял Киевскую ОВА с апреля 2023 года по декабрь 2024 года, а затем стал руководителем Государственной налоговой службы страны.

В 2018 году Кравченко предложил выкрасть бывшего президента страны Виктора Януковича с территории России с помощью спецназа. Он понадеялся на создание украинского аналога израильской спецслужбы МОССАД для достижения этой цели.

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