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02:51, 17 июня 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» сообщила про «диалектизм» и «високед»

Радиостанция УВБ-76 передала слова «диалектизм» и «високед»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 выдала в эфир слова «диалектизм» и «високед». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Сообщения прозвучали вечером 16 июня на фоне продолжающихся взаимных обстрелов между Израилем и Ираном. За несколько часов до этого УВБ-76 повторно передала одно и то же слово «малоснежный», что является нехарактерным для этой частоты.

УВБ-76 — это коротковолновая военная радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что основное время на частоте слышны только эфирные шумы и жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения в виде словоформ, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями, а также со специальной военной операцией на Украине.

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