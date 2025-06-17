«Радиостанция Судного дня» сообщила про «диалектизм» и «високед»

Радиостанция УВБ-76 передала слова «диалектизм» и «високед»

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 выдала в эфир слова «диалектизм» и «високед». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Сообщения прозвучали вечером 16 июня на фоне продолжающихся взаимных обстрелов между Израилем и Ираном. За несколько часов до этого УВБ-76 повторно передала одно и то же слово «малоснежный», что является нехарактерным для этой частоты.

УВБ-76 — это коротковолновая военная радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что основное время на частоте слышны только эфирные шумы и жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения в виде словоформ, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями, а также со специальной военной операцией на Украине.