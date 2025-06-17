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14:13, 17 июня 2025Экономика

Раскрыт смысл резкого повышения платы за воду без счетчиков

Депутат Разворотнева: Рост платы за воду без счетчиков побудит россиян экономить
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Резкое повышение платы за воду без счетчиков побудит россиян экономить, устанавливая приборы учета. Смысл роста коэффициента раскрыла зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, пишет RT.

Еще к 2012 году россиян обязали поставить счетчики во всех помещениях, где есть для этого техническая возможность, напомнила парламентарий. Однако до сих пор порядка 40 процентов квартир не оборудованы приборами учета.

По Жилищному кодексу это не считают нарушением, но оплата потребления ресурсов по нормативам происходит по повышенному коэффициенту. Сложность еще и в том, что без счетчиков нельзя добиться точных расчетов. В квартирах часто живет больше людей, чем прописано, и нагрузка на ресурсоснабжающие организации растет. В итоге приходится несправедливо распределять затраты между жильцами.

«В квартире, в которой прописан один, а живут 20, фактически платят соседи... Стимулировать собственников пытаются за счет повышающего коэффициента», — заключила Разворотнева и подчеркнула, что штрафы в этом случае могли бы быть еще более эффективной мерой.

Ранее Минстрой предложил брать с россиян больше денег за потребление воды не по счетчикам. Размер повышающего коэффициента хотят сделать равным трем.

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