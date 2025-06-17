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08:48, 17 июня 2025Экономика

Разработан еще один проект «российской полки» в магазинах

«Известия»: На полках магазинов может появиться надпись «Национальные товары»
Вячеслав Агапов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На полках магазинов в России может появиться надпись «Национальные товары». Соответствующий проект при поддержке Минпромторга и Минэкономразвития разработала депутат «Единой России» Татьяна Буцкая, сообщает газета «Известия».

Новый закон может вступить в силу с 1 марта 2026 года. Он затронет только непродовольственные товары, произведенные на территории Евразийского экономического союза. Эти нововведения позволят покупателям точнее ориентироваться в товарах в магазинах и поддержат локальных производителей, которым бывает сложно конкурировать с международными гигантами, пояснила автор инициативы.

По мнению главы президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова, новая маркировка будет иметь разовый эффект, после чего потребитель будет приобретать товары из соотношения цены и качества. В то же время требования к регулированию ассортимента и дополнительной маркировке приведут к новым сложностям как на стороне ритейла и производителей, так и на стороне государства. Так, инициатива может закончиться подорожанием товаров, сокращением ассортимента и снижением конкуренции.

Члены межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка (МЭС) и семь объединений производителей и поставщиков продуктов питания попросили отказаться от законопроекта о «российской полке». По их мнению, он ущемляет интересы иностранных компаний, локализовавших в стране свои товары. Авторы призвали поддерживать российских производителей рыночными методами — инвестиционными и налоговыми льготами, субсидиями на научно-исследовательские работы или мерами маркетинговой поддержки.

Вот это да!
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