Россия и КНДР создадут мемориалы в память о павших в Курской области корейских воинах

Шойгу: РФ и КНДР создадут мемориалы в память о воинах, павших в Курской области

Россия и КНДР создадут мемориалы в память о корейских воинах, павших в ходе освобождения Курской области. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу по итогам визита в Пхеньян, передает ТАСС.

«Главами наших государств принято решение об увековечивании подвига солдат Корейской народной армии, принимавших участие в боевых действиях», — сказал он.

Шойгу уточнил, что речь идет о создании в Пхеньяне при участии Москвы мемориального комплекса с музеем.

17 июня Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном по поручению президента России Владимира Путина. Визит состоялся в рамках договоренностей, достигнутых между Москвой и Пхеньяном во время предыдущего визита Шойгу в Северную Корею в начале июня.