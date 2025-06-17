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09:22, 17 июня 2025Бывший СССР

Россия ударила по киевскому аэропорту «Кинжалом» и «Геранями». Целью могли стать американские системы ПВО

ВС РФ атаковали аэропорт Жуляны в Киеве, опубликованы кадры последствий ударов
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские военные минувшей ночью нанесли удары по международному аэропорту Жуляны в Киеве. По имеющейся информации, воздушная гавань была атакована беспилотными летающими аппаратами «Герань» и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

После атаки в Жулянах раздались мощные взрывы с последующими пожарами. Возгорания фиксировались и в других районах Киева. Ночью в городе звучала сирена и работала система противовоздушной обороны (ПВО).

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Целью ударов могли стать американские системы ПВО

Удары по киевскому аэропорту Жуляны могли быть нанесены из-за расположенных там американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом около двух часов ночи по Москве написали российские военкоры.

Атакован киевский аэропорт «Жуляны» с позиционным районом ЗРК «Patriot»: там мощные взрывы и пожар

Операция Z: Военкоры Русской ВесныTelegram-канал

Уточняется, что «сначала ударили дроны "Герань", а затем прилетели гиперзвуковые "Кинжалы"». Спустя несколько часов военкоры сообщили о повторных прилетах по воздушной гавани Киева. На опубликованных кадрах видны поднимающиеся в небо столбы густого дыма на фоне рассвета.

Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что помимо Жулян также были атакованы Борисполь и другие военные объекты. По словам военного корреспондента Владимира Романова, Черноморский флот запустил по территории Украины крылатые ракеты «Калибр», а самолеты Воздушно-космических сил РФ — ракеты «Кинжал».

"Герань-2" . Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

На Украине заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о повреждении нескольких объектов критической инфраструктуры в Киеве после серии ночных взрывов. Какие именно — чиновник уточнять не стал. Всего, по словам Клименко, 27 локаций в разных районах украинской столицы оказались под обстрелом минувшей ночью.

«Все экстренные службы на местах, просьба соблюдать ограничительные меры. Лично контролирую ход спасательных работ», — написал он.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале заявил, что российские военные выпустили по объектам в Киеве 175 беспилотников и более 14 крылатых ракет, из которых по меньшей мере две баллистические.

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