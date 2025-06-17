Россиян призвали не рассчитывать на возвращение Danone

Глава H&N Алисултанов: У Danone нет юридических оснований для возвращения в РФ

У французской продовольственной компании Danone нет юридических оснований для возвращения на российский рынок. Об этом заявил председатель совета директоров Health & Nutrition (H&N, бывшая «Данон Россия») Руслан Алисултанов. Его слова приводит РБК.

Новый владелец российских активов продовольственного гиганта подчеркнул, что у Danone нет права на обратный выкуп своего бывшего бизнеса в РФ. Представители европейской компании хотели получить подобный опцион, однако российские власти ответили отказом.

В результате на данный момент у Danone нет никаких весомых предпосылок для возобновления деятельности на территории РФ. Возвращение гиганта на российский рынок, отметил Алисултанов, ударило бы по конкурентоспособности H&N. По этой причине представители его компании настояли на том, чтобы Danone было отказано в опционе на обратный выкуп. «Мы настояли, что это не те условия, на которые мы готовы пойти», — резюмировал он.

Danone заявила о планах покинуть российский рынок в октябре 2022 года. Компания тогда предложила выкупить от 75 процентов бизнеса при условии, что ей останется опцион на обратный выкуп активов. Во второй половине марта 2024 года стало известно, что власти РФ разрешили французского продовольственному гиганту продать бизнес компании ООО «Вамин Р». В мае того же года сообщалось, что его бизнес в стране был приобретен российскими инвесторами. Потери Danone аналитики оценили в 1,2 миллиарда евро. В итоге к настоящему времени, отмечал Алисултанов, Danone полностью утратила контроль над своими активами в РФ.