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15:29, 17 июня 2025Экономика

Россиянам перечислили самые перспективные профессии с высокой зарплатой

Life.ru: Инженеры в области ИИ могут зарабатывать в России от 250 тысяч рублей
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Издание Life.ru представило россиянам список самых перспективных профессий в 2025 году. На первом месте оказались инженеры в области искусственного интеллекта (ИИ) с доходом от 250 тысяч рублей.

Далее идут DevOps-инженеры, которые отвечают за разработку, развертывание и поддержку программного обеспечения (ПО) для бесперебойной работы команд. Зарплата таких специалистов составляет около 234,4 тысячи рублей в месяц. Кроме того, в списке оказались эксперты по информационной безопасности, которые могут зарабатывать от 200 тысяч рублей, и архитекторы ПО — они отвечают за создание системы, способной обслуживать огромное количество пользователей одновременно. За подобную экспертизу, указывает издание, платят от 380 тысяч рублей (в масштабных проектах — до полумиллиона).

Также в списке Life.ru значатся 1С-разработчики (средняя зарплата от 120 тысяч рублей), лидеры по цифровой трансформации (от 180 тысяч), разработчики Web 3.0 и блокчейна (от 220 тысяч), специалисты по этичному ИИ (от 200 тысяч рублей) и HR-Tech-специалисты со среднем зарплатой от 150 тысяч рублей.

Ранее были названы пять востребованных профессий с зарплатой больше 130 тысяч рублей. Водители возглавили этот рейтинг — из зарплата может превышать данную сумму на несколько десятков тысяч рублей.

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