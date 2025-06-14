Названы пять востребованных профессий с зарплатой больше 130 тысяч рублей

«Мигрант Сервис»: Водитель возглавил топ востребованных профессий в 2025 году

Водитель возглавил пять самых востребованных профессий среди линейного персонала, зарплата которых в 2025 году может превысить 130 тысяч рублей, выяснили аналитики «Мигрант Сервиса». С результатами исследования платформы ознакомилась «Лента.ру».

С учетом тенденций и прогноза роста зарплат аналитики выделили ряд востребованных специальностей с растущей заработной платой. Первое место занял водитель, зарплата которого, согласно данным за апрель 2025 года, уже составляет от 125 до 160 тысяч рублей. Отмечается, что ранее профессия не пользовалась такой популярностью, но с ростом спроса на логистику и доставку, оклад специалистов значительно увеличился.

На втором месте рейтинга расположились курьеры, чья зарплата в 2025 году варьируется от 110 до 205 тысяч рублей. Одной из самых высокооплачиваемых эту профессию сделали увеличение объемов онлайн-заказов и необходимости быстрой доставки.

Производственный рабочий находится на третьей позиции с зарплатой от 100 до 140 тысяч рублей, оплаты на данных должностях также демонстрируют рост. Ранее зарплата данных специалистов была ниже, но с учетом кадрового голода в производственном секторе наблюдается значительное увеличение, отмечают эксперты.

Складские рабочие, по данным платформы на апрель 2025 года, уже зарабатывают от 115 до 150 тысяч рублей. Как и в случае с производственными рабочими, рост зарплат обусловлен нехваткой кадров.

Наиболее уязвимым к кадровому голоду в 2025 году, по мнению экспертов, может стать строительство. Так, в этот период дефицит в строительной сфере может достичь 16-17 процентов, хватать не будет практически всех рабочих рук строительной отрасли: оконщиков, монолитчиков, штукатуров и других специалистов. По данным аналитиков, в 2024 году зарплата рабочих в этой отрасли выросла на 27 процентов с 110 до 140 тысяч рублей и рост продолжится. Эксперты прогнозируют, что зарплата строителей к концу текущего года может составить от 100 до 154 тысяч рублей.

Эксперты платформы подчеркивают, что тренд на рост зарплат будет наблюдаться не только на позициях линейного персонала, но и на многих других, что связано с нарастающим кадровым голодом в различных секторах экономики.

Ранее доцент кафедры управления персоналом Государственного университета управления Екатерина Каштанова перечислила самые оплачиваемые рабочие специальности. В частности, токарь со стажем, по ее словам, может получать до 350 тысяч рублей в месяц.

