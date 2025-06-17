Россиянам запретят продавать жилье за наличные

Генпрокуратура поддержала запрет на продажу квартир за наличные

Генпрокуратура поддержала идею запрета на сделки с недвижимостью за наличные. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ответ первого заместителя ведомства Анатолия Разинкина автору инициативы, зампреду комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Светлане Разворотневой.

Таким образом собираются бороться с мошенниками. Кроме того, в рамках борьбы со злоумышленниками в ведомстве предложили ввести обязательное нотариальное заверение сделок по продаже жилья для лиц старше 65 лет.

Предлагается упорядочить на законодательном уровне работу риелторов и ввести к ней обязательные требования. Также в ведомстве предложили создать компенсационный фонд, с помощью которого пострадавший от действий риелторов вправе требовать возмещения ущерба.

Ранее сообщалось, что власти собираются запретить расплачиваться наличными за дома и квартиры дороже одного миллиона рублей. По словам Разворотневой, закон могут принять до конца 2025 года.