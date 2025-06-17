Россияне массово направились на летний отдых в две страны Ближнего Востока

TourDom: Россияне предпочли ОАЭ летний отдых в Турции и Египте

Россияне массово предпочли Турцию и Египет престижным курортам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом московские и региональные туроператоры рассказали порталу TourDom.

Уточняется, что с 13 июня московский туроператор зафиксировал падение на 40 процентов спроса на поездки в зарубежные страны. Также, по словам представителя турагентства, туристы, которые изначально планировали отпуск на Мальдивах, в ОАЭ и на островах Индийского океана, теперь направились на летний отдых в Турцию. Путешественники не хотят рисковать отпуском из-за задержек авиарейсов после обострения вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

Другой туроператор сообщил, что путешественники из российских регионов предпочли отдых в Египте. «У нас народ победнее и посмелее, выбирают в основном туры в Египет, которые сейчас обходятся в среднем на 25 процентов дешевле, чем в Турцию», ― рассказал руководитель компании. Спикер сообщил, что спросы в ОАЭ также просели, однако он связывает это с жарким климатом летнего сезона.

В источнике говорится, что туристы с юга России практически не столкнулись с проблемами при вылете за границу. Однако если график рейсов не нормализуется в столице, то турецкие курорты могут поднять прайсы из-за повышенного спроса.

Ранее сообщалось, что в Ассоциации туроператоров России (АТОР) из-за конфликта Израиля и Ирана не зафиксировали отказов путешественников от поездок в Египет. У отечественных авиаперевозчиков не возникает проблем с этим направлением.