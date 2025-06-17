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06:03, 17 июня 2025ПутешествияЭксклюзив

Россияне не отказались от отдыха в популярной стране из-за конфликта Израиля и Ирана

В АТОР не фиксируют отказов от поездок в Египет из-за конфликта Израиля и Ирана
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) не фиксируют отказов от поездок в Египет из-за конфликта Израиля и Ирана, сообщил вице-президент организации Артур Мурадян. О ситуации с турами на фоне эскалации на Ближнем Востоке он сообщил «Ленте.ру».

«По Египту, я не думаю, что какие-то существенные просадки будут, потому что и так цены находятся на невысокой отметке в связи с тем, что лето началось. Именно по Египту мы отказов не фиксируем, там проблем с полетами нет — они по другому коридору летят. По ОАЭ мы ждем картину. Там точно будет просадка, но какая, пока непонятно», — поделился Мурадян.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов.

Ранее эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр рассказала, что этим летом для недорогого, но качественного отдыха за границей российским туристам подойдут Турция, Вьетнам и Египет.

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