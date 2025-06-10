Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:11, 10 июня 2025ПутешествияЭксклюзив

Россиянам рассказали о недорогих направлениях для летнего морского отдыха

Эксперт по туризму Котляр: Для бюджетного морского отдыха летом подойдет Турция
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Этим летом для недорогого, но качественного отдыха за границей подойдут Турция, Вьетнам и Египет. Об этом «Ленте.ру» рассказала эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр. Еще один из вариантов заместить Средиземное море — Азербайджан.

«Первая тройка — это Турция, Вьетнам, Египет. ОАЭ четвертое место я бы присудила, потому что большой достаточно поток», — сказала Котляр.

Она отметила, что Вьетнам сейчас входит в топ направлений для бронирования, потому что там можно отдыхать до конца июня из-за более позднего сезона дождей в отличие от других азиатских стран.

«Я бы озвучила еще Таиланд, но местами, потому что там сейчас сезон муссонных дождей, но есть острова, такие как Самуи», — добавила эксперт.

Также в топ входит Абхазия, с которой доступно прямое авиасообщение. Котляр также рекомендует для летнего морского отдыха рассмотреть Грузию, в которую приезжают не только в Батуми за морем, но и на экскурсионный отдых в другие города.

«Люди замещают Средиземное море Каспийским, то есть ездят в Азербайджан отдыхать», — отметила Котляр.

box#40228

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что российским туристам предлагается летний отдых в отелях Египта по системе «ультра все включено» за 65 тысяч рублей на одного человека. Так, четырехзвездочная гостиница Rehana Sharm Resort Aqua Park & Spa (Шарм-эш-Шейх) в 500 метрах от моря обойдется отдыхающим в 129 тысяч рублей на двоих, а пятизвездочная Seven Seas Jolie Bay Abu Soma (Хургада) — в 136 тысяч рублей на двоих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если соизволят». МИД Казахстана заявил, что с февраля ждет ответа Украины после атаки на нефтеперекачивающую станцию

    Гладков раскрыл последствия ежедневных украинских обстрелов

    Еще один беспилотник ВСУ пытался атаковать Ленинградскую область

    Украина за ночь выпустила по России свыше сотни беспилотников

    Раскрыто число раненных и погибших при атаках ВСУ россиян за неделю

    Россиянам рассказали о недорогих направлениях для летнего морского отдыха

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» порадовала фанатов фотосессией без штанов

    Головин рассказал о нежелании сниматься в рекламе

    Неспособному продержаться в постели дольше 30 секунд мужчине дали совет

    Шансы ВСУ остановить российское наступление с помощью дронов оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости