Россиянам рассказали о недорогих направлениях для летнего морского отдыха

Эксперт по туризму Котляр: Для бюджетного морского отдыха летом подойдет Турция

Этим летом для недорогого, но качественного отдыха за границей подойдут Турция, Вьетнам и Египет. Об этом «Ленте.ру» рассказала эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр. Еще один из вариантов заместить Средиземное море — Азербайджан.

«Первая тройка — это Турция, Вьетнам, Египет. ОАЭ четвертое место я бы присудила, потому что большой достаточно поток», — сказала Котляр.

Она отметила, что Вьетнам сейчас входит в топ направлений для бронирования, потому что там можно отдыхать до конца июня из-за более позднего сезона дождей в отличие от других азиатских стран.

«Я бы озвучила еще Таиланд, но местами, потому что там сейчас сезон муссонных дождей, но есть острова, такие как Самуи», — добавила эксперт.

Также в топ входит Абхазия, с которой доступно прямое авиасообщение. Котляр также рекомендует для летнего морского отдыха рассмотреть Грузию, в которую приезжают не только в Батуми за морем, но и на экскурсионный отдых в другие города.

«Люди замещают Средиземное море Каспийским, то есть ездят в Азербайджан отдыхать», — отметила Котляр.

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Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что российским туристам предлагается летний отдых в отелях Египта по системе «ультра все включено» за 65 тысяч рублей на одного человека. Так, четырехзвездочная гостиница Rehana Sharm Resort Aqua Park & Spa (Шарм-эш-Шейх) в 500 метрах от моря обойдется отдыхающим в 129 тысяч рублей на двоих, а пятизвездочная Seven Seas Jolie Bay Abu Soma (Хургада) — в 136 тысяч рублей на двоих.