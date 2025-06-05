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16:04, 5 июня 2025Путешествия

Россиянам предложили отдых «ультра все включено» в Египте летом за 65 тысяч рублей

АТОР: Отдых в отелях Египта обойдется от 65 тысяч рублей на человека
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российским туристам предложили летний отдых в отелях Египта по системе «ультра все включено» за 65 тысяч рублей на одного человека. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, четырехзвездочная гостиница Rehana Sharm Resort Aqua Park & Spa (Шарм-эш-Шейх) в 500 метрах от моря обойдется отдыхающим в 129 тысяч рублей на двоих, а пятизвездочная Seven Seas Jolie Bay Abu Soma (Хургада) — в 136 тысяч рублей на двоих. Отель Rehana Royal Beach Resort Aqua Park & Spa с пятью «звездами» предлагает от 140 тысяч рублей на двоих.

Ранее россияне пожаловались на массовые задержки рейсов египетских авиакомпаний. Сбои в расписании наблюдались у AlMasria, Air Cairo и Red Sea, а также саудовского перевозчика Nesma Airlines.

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