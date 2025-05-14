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18:03, 14 мая 2025Путешествия

Россияне застряли в аэропортах из-за проблем с полетами в Египет

Shot: Россияне пожаловались на массовые задержки рейсов авиакомпаний Египта
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Россияне пожаловались на массовые задержки рейсов египетских авиакомпаний. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Сбои в расписании наблюдаются у AlMasria, Air Cairo и Red Sea, а также саудовского перевозчика Nesma Airlines. По данным источника, у них больше всего задержек из Хургады и Шарм-эль-Шейха, а также из аэропортов России в эти города. За последние сутки задержки коснулись 15 рейсов.

В самих компаниях объясняют, что туристы застряли в аэропортах из-за проблем с полетами в Египет на фоне боевых действий в Ливии и Израиле. По прилете местные гиды предупреждают гостей, что рейсы могут задерживать, если есть опасность в районе 300-600 километров от места вылета.

Ранее сообщалось, что из-за массовых сбоев на майские праздники россияне застряли в Турции. Среднее время задержек рейсов составило около 4,5 часа.

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