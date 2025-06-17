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10:14, 17 июня 2025Россия

Россияне записали видеообращение Бастрыкину с требованием «разобраться с захватчиками»

Жители Воронежа на видео попросили Бастрыкина «разобраться с захватчиками»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Жители Воронежа записали видеообращение к председателю Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину с требованием «разобраться с захватчиками». Записанный или ролик опубликовал Telegram-канал «Площадь».

На кадрах один из горожан просит главу СК решить вопрос с, как утверждается, незаконным захватом земельных участков на берегу местного водохранилища.

Мужчины утверждают, что решение местных властей лишает горожан доступа к береговой линии. «Мы, жители Воронежа, против. (...) Пришлите комиссию и разберитесь с захватчиками», — заявляют россияне.

Ранее на улицу с обращением к Бастрыкину вышли жители Волгограда. Они также выразили несогласие с планами застройки прибрежной зоны. Однако митинг вопреки поданной заявке не был массовым — из ожидаемых 200 в городской парк — согласованное место проведения акции — пришли всего от 14 до 20 человек.

ЖЗЛ
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