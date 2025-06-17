Россиянин из федерального розыска рискнул жизнью в попытке спрятаться от силовиков

В Москве мужчина из федерального розыска спрятался от Росгвардии в шахте лифта

В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который уклонялся от исправительных работ и попал в федеральный розыск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Во время патрулирования Долгоруковской улицы росгвардейцам поступила информация о том, что в одном из подъездов жилого дома скрывается разыскиваемый. Прибывшие на место правоохранители нашли мужчину в шахте лифта. Известно, что он не выплачивал алименты, за что получил исправительные работы. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Волгограда задержали иностранку с 40 килограммами волос.

