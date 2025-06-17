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09:03, 17 июня 2025Россия

Россиянин на заправке поднес зажигалку к топливному баку авто и поплатился

Мужчина на заправке поджег бак автомобиля с номерами Сахалинской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Россиянин на заправке поднес зажигалку к топливному баку автомобиля с номерами Сахалинской области и поплатился. Его действия попали на видео, соответствующие кадры распространило издание Baza в Telegram-канале.

На представленном ролике видно, как мужчина поджигает машину, поднеся устройство к топливному баку. Когда пламя охватывает дверцу и часть крыши авто, из салона выходит женщина. Она пытается помочь автомобилисту сбить огонь.

В каком именно регионе произошел инцидент, Baza не раскрыла. Предположительно, подоспевший с огнетушителем сотрудник заправки сумел ликвидировать возгорание. Очевидцы допустили, что водитель мог просто задуматься и решить подпалить оторвавшуюся от бензобака наклейку.

До этого сообщалось, что мужчина едва не сгорел заживо после прогулки на яхте в Геленджике. Россиянин получил 70 процентов ожогов тела и попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

ЖЗЛ
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