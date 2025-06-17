Россиянин расчленил назвавшую его дебилом знакомую

В Новосибирске мужчина расчленил знакомую, которая назвала его дебилом

В Новосибирске 53-летний местный житель расчленил 69-летнюю знакомую из-за того, что она назвала его дебилом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash Siberia».

Вечером 12 июня компания местных жителей устроила застолье. В какой-то момент женщина назвала хозяина дома дебилом. Тогда он взял нож и несколько раз ранил им гостью. Это все наблюдала сожительница мужчины, которой он запретил вызывать скорую.

Всю ночь тело пролежало в квартире. Утром, чтобы сокрыть следы преступления, мужчина расчленил его на части, сложил их в пакет и выбросил в мусорный контейнер. При этом туловище осталось на диване. Через сутки оно также оказалось в мусорном баке.

О задержании расчленителя сообщалось 16 июня.