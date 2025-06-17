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15:41, 17 июня 2025Силовые структуры

Россиянин после нового знакомства проснулся с ножом в спине

В Татарстане мужчина после распития спиртного очнулся с ножом в спине
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Татарстане задержали 49-летнего жителя, который вонзил в приятеля нож во время застолья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По предварительным данным, 45-летний потерпевший с другом сидели утром на скамейке и пили спиртное, вскоре к ним присоединился еще один мужчина. Вместе они переместились в дом потерпевшего, где между ним и задержанным произошел словесный конфликт. В результате новый знакомый ударил хозяина дома ножом, и тот потерял сознание. Пришел в себя он на следующее утро и, почувствовав боль в спине, увидел нож без рукояти, после чего обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Известно, что задержанный ранее был неоднократно судим, его взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина из федерального розыска рискнул жизнью в попытке спрятаться от силовиков.

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