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12:37, 17 июня 2025Силовые структуры

Россиянин жестоко расправился с женой на глазах их маленькой дочери

В Петербурге суд приговорил мужчину к 18 годам за убийство жены на глазах дочери
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима местного жителя, который расправился с женой на глазах у их дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину также обязали выплатить три миллиона рублей потерпевшим.

Вечером 22 сентября 2023 года пьяный осужденный начал спорить с женой. Во время конфликта он взял нож и нанес жене не менее 57 ударов, а потом еще не менее 30 раз ударил ее в область жизненно важных органов. За преступлением наблюдала несовершеннолетняя дочь пары, которая обратилась за помощью к соседям, вызвавшим экстренные службы.

Ранее в Воскресенске Московской области женщина расправилась с пятилетней дочерью.

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