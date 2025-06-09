Мать жестоко расправилась в Подмосковье с пятилетней дочкой после ее вопроса

В Подмосковье мать душила дочь шнурком и топила в ванной после ее вопроса

В Воскресенске Московской области женщина расправилась с пятилетней дочерью и позвонила в полицию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно РЕН ТВ, 8 июня ребенок подошел к матери на кухне и задал вопрос, из-за чего у женщины произошел приступ агрессии — она схватила дочь и стала ее душить шнурком от халата. После этого мать набрала ванну и принялась топить девочку. Также ей были нанесены раны шеи. Ребенок не выжил.

Сообщается, что после того, как женщина узнала о желании мужа уйти из семьи, она впала в депрессию.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ребенок попал в реанимацию после избиения.