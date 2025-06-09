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20:53, 9 июня 2025Силовые структуры

Раскрыт ставший триггером вопрос для нападения матери на дочь

В Воскресенске мать убила 5-летнюю дочь после того, как та попросила воды
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Мать жестоко расправилась в Подмосковье с пятилетней дочкой после ее вопроса

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Воскресенске 40-летня женщина расправилась со своей 5-летней дочерью после того, как та попросила воды. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

По его словам, девочка смотрела мультики и попросила мать принести воды, после чего женщина напала на нее. В результате пострадавшая потеряла сознание. После этого обвиняемая погрузила ее в наполненную водой ванну и изрезала ножом.

После расправы женщина сама позвонила в полицию.

Ранее стало известно, что семья обвиняемой не состояла на учете в ПДН.

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