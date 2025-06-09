Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:47, 9 июня 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности про семью расправившейся со своей дочерью женщины

Семья убившей свою 5-летнюю дочь в Воскресенске женщины не состояла на учете
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Жестоко расправившаяся со своей дочерью из-за вопроса женщина получила меру пресечения

Фото: Bernd Wüstneck / Globallookpress.com

Семья расправившейся со своей пятилетней дочерью в Воскресенске женщины не состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

По его словам, 8 июня девочка смотрела мультфильмы и попросила мать принести ей воды. В ответ обвиняемая напала на девочку и стала душить. После того, как ребенок потерял сознание, она погрузила его в наполненную водой ванну и изрезала ножом.

Ранее сообщалось, что суд арестовал женщину на два месяца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль передал Украине комплексы Patriot, сбивавшие «подарки Хусейна» в 1990-х. В Москве пригрозили вооружить некоторые страны

    Кайли Дженнер заметили в латексном мини-платье

    Блогер показал способ не платить за багаж с помощью одного прибора и вызвал споры в сети

    Москвичей призвали запастись дождевиками

    Банк России назвал главную причину укрепления рубля

    В МИД Украины назвали условия России в Стамбуле ультиматумами

    Психолог раскрыла способ найти любовь после 30 лет

    В Севастополе объявили воздушную тревогу

    Найден владелец выброшенных на помойку 29 миллионов рублей

    Телезвезда подала в суд на больницу за забытый в ее теле во время операции предмет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости