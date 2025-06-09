Раскрыты подробности про семью расправившейся со своей дочерью женщины

Семья убившей свою 5-летнюю дочь в Воскресенске женщины не состояла на учете

Начало событий в новости Жестоко расправившаяся со своей дочерью из-за вопроса женщина получила меру пресечения

Семья расправившейся со своей пятилетней дочерью в Воскресенске женщины не состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

По его словам, 8 июня девочка смотрела мультфильмы и попросила мать принести ей воды. В ответ обвиняемая напала на девочку и стала душить. После того, как ребенок потерял сознание, она погрузила его в наполненную водой ванну и изрезала ножом.

Ранее сообщалось, что суд арестовал женщину на два месяца.