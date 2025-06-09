Жестоко расправившаяся со своей дочерью из-за вопроса женщина получила меру пресечения

В Подмосковье суд арестовал душившую дочь шнурком и топившую ее в ванной женщину

Мать жестоко расправилась в Подмосковье с пятилетней дочкой после ее вопроса

Начало событий в новости Мать жестоко расправилась в Подмосковье с пятилетней дочкой после ее вопроса

В Подмосковье суд на два месяца арестовал 40-летнюю женщину, которая жестоко расправилась с 5-летней дочерью в ванной в Воскресенске. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Ей предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство»). Свою вину фигурантка признала в полном объеме и отказалась от дачи показаний. Суд заключил ее под стражу до 8 августа.

По данным канала, у арестованной случился приступ агрессии, когда девочка подошла к ней с вопросом на кухне.

Ранее сообщалось, что она схватила дочь и стала ее душить шнурком от халата. После этого мать набрала ванну и принялась топить ее. Также ей были нанесены раны шеи. Ребенок не выжил. После расправы над ней обвиняемая сама позвонила в полицию.