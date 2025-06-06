Шестилетний мальчик попал в реанимацию после избиения тетей в российском регионе

В Петербурге ребенок попал в реанимацию после избиения тетей

В поселке Шушары Санкт-Петербурга шестилетнего ребенка избили дома до полусмерти. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Мальчика со множественными ушибами и разрывом внутренних органов доставили в детскую городскую больницу имени Филатова. Он находится в тяжелом состоянии.

В избиении подозревается тетя, взявшая ребенка под опеку. Полиция ее задержала. Известно, что 33-летняя женщина около года назад родила и находится в декрете. По предварительным данным, она регулярно избивала племянника на протяжении двух месяцев.

Возбуждено уголовное дело об умышленных тяжких телесных повреждениях.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае суд приговорил пенсионерку за издевательства над внучкой.